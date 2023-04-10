شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إبراهيم لاعب الخليج 365 هداف دورة رابطة النقاد الرياضيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل محمد إبراهيم، لاعب فريق ”الخليج 365”، على جائزة هداف دورة رابطة النقاد الرياضيين برصيد 12 هدفا، سجلها خلال الدورة، التي أقيمت على ملاعب مركز شباب الجزيرة.

نجح فريق الخليج 365 في التتويج بلقب كأس رابطة النقاد الرياضيين الرمضانية للمرة السادسة، عقب الفوز على فريق الشروق بركلات الترجيح فى اللقاء الذى جمعهما على ملاعب مركز شباب الجزيرة.

ويضم فريق ”الخليج 365” في دوري رابطة النقاد الرياضيين كلا من: عمر الأيوبي ووليد ماهر وسليمان النقر وإسلام مسعود وأحمد عصام وأحمد عبد الباسط ومحمد إبراهيم وأدهم البدراوي ومحمد عراقي وعمر أنور.

شهد ختام الدورة إقبالا كبيرا من اسر النقاد الرياضيين، وحضور نجوم الكرة المصرية والإعلاميين وقام بتسليم الجوائز كل من: حسن خلف الله رئيس رابطة النقاد الرياضيين ووليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة وأحمد حسن الصقر وكريم حسن شحاتة وعمرو الحلوانى ومحمد يحيي يوسف عضو مجلس إدارة نقابة الصحفيين وإيهاب شعبان أمين صندوق الرابطة وهشام أبو حديد المشرف على اللجنة المنظمة وعضو مجلس الرابطة.