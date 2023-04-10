شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه مصر للتأمين اليوم فى ربع نهائى دورى سيدات كرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم الجولة الثانية من مباريات الدور ربع النهائي من بطولة دورى السوبر لكرة السلة سيدات، حيث يلتقى كل من الأهلى مع مصر للتأمين، والجزيرة مع البنك الأهلى، وسبورتنج مع هليوبوليس والاتحاد السكندرى مع سموحة.

وتقام مباراة الأهلى والتأمين فى التاسعة مساءا على صالة الأهلى، كما تقام فى نفس الموعد مباراة الجزيرة والبنك الأهلى، وسبورتنج مع هليوبوليس، بينما تقام مباراة الاتحاد السكندري مع سموحة فى الحادية عشرة مساءً.

تقام مباريات ربع نهائي دورى سيدات السلة ايام 7 و 10 و 13 ابريل الجارى بنظام Best of 3 ، والفريق الفائز فى مباراتين يصعد مباشرة للدور التالى دون الحاجة للمباراة الثالثة.

على مستوى الرجال نجحت فرق الأهلى والاتحاد السكندرى والزمالك وسموحة فى الصعود للدور نصف النهائي من بطولة دورى السوبر لكرة السلة "رجال".