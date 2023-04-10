شكرا لقرائتكم خبر عن أدهم البدراوى أفضل حارس مرمى فى دورة رابطة النقاد الرياضيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل أدهم البدراوي، لاعب فريق ”الخليج 365”، على جائزة أفضل حارس مرمى في دورة رابطة النقاد الرياضيين، في الدورة التي أقيمت على ملاعب مركز شباب الجزيرة.

وفاز الخليج 365 على الشروق في نهائي دورة رابطة النقاد الرياضيين بنتيجة 4 / 3 بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1/1.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل افيجابي 1/1 بعدما تقدم ميدو هشام للشروق وتعادل أحمد عصام لليوم السابع واحتكم الفريقين إلى ركلات الترجيح التي حسمها الخليج 365 لصالحه.

جدير بالذكر أن الخليج 365 توج باللقب السادس خلال مشاركته في دورة رابطة النقاط الرياضيين وللعام الثاني على التوالي بعدما توج بلقب النسخة الماضية.

وضم فريق ”الخليج 365” في دوري رابطة النقاد الرياضيين كلا من: عمر الأيوبي ووليد ماهر وسليمان النقر وإسلام مسعود وأحمد عصام وأحمد عبد الباسط ومحمد إبراهيم وأدهم البدراوي ومحمد عراقي وعمر أنور.

شهد ختام الدورة إقبالا كبيرا من أسر النقاد الرياضيين، وحضور نجوم الكرة المصرية والإعلاميين، وقام بتسليم الجوائز حسن خلف الله رئيس رابطة النقاد الرياضيين ووليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة وأحمد حسن الصقر وكريم حسن شحاتة وعمرو الحلوانى ومحمد يحيي يوسف عضو مجلس إدارة نقابة الصحفيين وإيهاب شعبان أمين صندوق الرابطة وهشام أبو حديد المشرف على اللجنة المنظمة وعضو مجلس الرابطة.