شكرا لقرائتكم خبر عن بيرسى تاو يقترب من المشاركة أساسيا مع الأهلى فى نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب بيرسي تاو لاعب الأهلي من المشاركة أساسيا في مباراة فريقه ضد بيراميدز غدا الإثنين في نهائي كأس مصر، من أجل قيادة الجناح الأيمن بدلا من حسين الشحات الذي شارك أساسيا في مباراة غزل المحلة الماضية.

وغاب بيرسي تاو عن المشاركة الأساسية في مباراة غزل المحلة، في ظل رغبة مارسيل كولر في تطبيق سياسة التدوير بين اللاعبين، قبل أن يشارك كبديل في هذه المباراة وساهم في صناعة الهدف الثالث.

ولم يحسم كولر موقف حسين الشحات من المشاركة أساسيا في مركز الجناح الأيسر بدلا من أحمد عبد القادر أو يحتفظ به الجهاز الفني كورقة رابحة على الدكة يدفع به في أي وقت لتنشيط الخط الهجومي.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء أمس السبت على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة بيراميدز المقرر لها مساء غد الإثنين على استاد القاهرة في نهائي بطولة كأس مصر.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين للحديث في كافة الجوانب الفنية والخططية، وخاض الفريق فقرة بدنية، قبل تنفيذ الجزء الخططي في تدريبات الكرة.

وأدى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وخاض الفريق مرانه أمس بعد الراحة التي منحها الجهاز الفني للفريق أمس للتخلص من حالة الإجهاد بسبب توالي المباريات ما بين المحلية والأفريقية.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على غزل المحلة بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.