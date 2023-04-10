شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 يهزم الشروق ويحصد اللقب السادس لرابطة النقاد الرياضيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق الخليج 365 في التتويج بلقب كأس رابطة النقاد الرياضيين الرمضانية للمرة السادسة، برعاية نادي فاركو، عقب الفوز على فريق الشروق بركلات الترجيح فى اللقاء الذى جمعهما على ملاعب مركز شباب الجزيرة.

انتهى الوقت الأصلى بالتعادل الإيجابى 1/1، حيث تقدم ميدو هشام للشروق، ونجح أحمد عصام فى إحراز هدف التعادل، واحتكم الفريقان لركلات الترجيح.

ويضم فريق ”الخليج 365” في دوري رابطة النقاد الرياضيين كلا من: عمر الأيوبي ووليد ماهر وسليمان النقر وإسلام مسعود وأحمد عصام وأحمد عبد الباسط ومحمد إبراهيم "تريكة" وأدهم البدراوي ومحمد عراقي وعمر أنور

وحصد محمد إبراهيم "تريكة" لقب هداف البطولة بإحراز 12 هدفا، بينما نجح أدهم البدراوى، فى حصد لقب أفضل حارس بالبطولة بعد تألقه في مباراتى قبل النهائي والنهائى.

شهد ختام الدورة إقبالا كبيرا من أسر النقاد الرياضيين، وحضور نجوم الكرة المصرية والإعلاميين، وقام بتسليم الجوائز كل من: حسن خلف الله رئيس رابطة النقاد الرياضيين ووليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة وأحمد حسن الصقر وكريم حسن شحاتة وعمرو الحلوانى ومحمد يحيي يوسف عضو مجلس إدارة نقابة الصحفيين وإيهاب شعبان أمين صندوق الرابطة وهشام أبو حديد المشرف على اللجنة المنظمة وعضو مجلس الرابطة.