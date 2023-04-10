شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يدرس الاستعانة بـ3 لاعبين فى "وسط" الأهلى أمام بيراميدز بنهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، الاستعانة بالثلاثي حمدي فتحي وعمرو السولية ومروان عطية في خط الوسط خلال مباراة بيراميدز بنهائي كأس مصر.

ويرغب المدير الفني للأهلي في تأمين وسط الفريق بشكل جيد من خلال الدفع بالثلاثي السولية ومروان وحمدي أو الدفع بالمالي ديانج بدلاً من أحد هذا الثلاثي على أن يتم بقاء محمد مجدي أفشة ضمن مقاعد البدلاء في اللقاء المرتقب.

ويتشاور كولر مع جهازه المعاون بشأن الدفع بثلاثي لاعبين في خط الوسط وبقاء أفشة على الدكة، أو الاستعانة بأفشة بجوار اثنين من لاعبي خط الوسط أمام بيراميدز في التاسعة والربع من مساء اليوم الإثنين، في نهائي كأس مصر.

وخاض الأهلي تدريباته مساء السبت على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة بيراميدز بعد الراحة التى حصل عليها الفريق يوم الجمعة ، وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين للحديث في كافة الجوانب الفنية والخططية، وخاض الفريق فقرة بدنية، قبل تنفيذ الجزء الخططي في تدريبات الكرة.

وأدى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وفاز الأهلي على غزل المحلة بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.