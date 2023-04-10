شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعود اليوم للتدريبات استعدادا لمواجهة إنبى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق الإسماعيلى بقيادة حمزة الجمل تدريباته اليوم الأثنين استعداداً لمواجهة إنبى بالدوري بعدما حصل اللاعبين على راحة أمس الاحد منعاً للإجهاد.

ويتطلع جهاز الدراويش للارتقاء بالجوانب البدنية للاعبين، فضلاً عن استيعابهم للخطط الفنية بشكل أكبر خلال الفترة الحالية، خاصة في ظل المعنويات الكبيرة بعد التأهل لدور الثمانية في كأس رابطة الأندية المحترفة بعد الفوز على غزل المحلة بركلات الترجيح كما حقق انتصاراً على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم التعادل مع سيراميكا بهدف لكل فريق فى آخر ظهور بالدوري.

يستعيد فريق الإسماعيلى بقيادة حمزة الجمل جهود محمد حسن لاعب خط وسط الفريق في مباراة إنبى المقرر لها التاسعة مساء الخميس المقبل على ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري بعد إنتهاء الإيقاف.

وغاب محمد حسن عن مباراة الإسماعيلى وسيراميكا بسبب حصوله على الإنذار الثالث في مباراة سموحة التي فاز بها الدراويش بثلاثية مقابل هدف.

ويحتل فريق الإسماعيلي المركز الرابع عشر فى ترتيب جدول الدوري برصيد 20 نقطة، جمعها من 22 مباراة، حيث حقق الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى 11 لقاء وخسر 8 مواجهات، سجل لاعبو الدراويش 18 هدفا واستقبلت شباكهم 24 هدفا.