شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مران الأهلى الأخير قبل مباراة بيراميدز فى نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الختامي استعدادًا لمباراة بيراميدز، المقرر لها مساء اليوم الإثنين على استاد القاهرة في نهائي بطولة كأس مصر.

وخاض الفريق مرانه على ملعب التتش، واشتمل على بعض الفقرات الخاصة بالإحماء قبل تنفيذ الجوانب الفنية والخططية خلال تدريبات الكرة.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، جلسة مع جهازه المعاون على هامش المران، ضمن جلساته التحضيرية لمباراة بيراميدز.

كما ألقى المدير الفني محاضرة على اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث عن كل الجوانب الفنية الخاصة بمباراة نهائي الكأس.

وكان الأهلي قد تأهل إلى نهائي كأس مصر بعد الفوز على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة نصف النهائي والتي أقيمت على استاد القاهرة.