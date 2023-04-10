الامارات | محمد صلاح في صدمة.. جمهور ليفربول يتدخل أمام الأرسنال (صور)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل النجم المصري محمد صلاح أزمته مع ليفربول على مستوى ركلات الجزاء هذا الموسم بعدما أهدر ركلة جزاء ثانية خلال شهر والرابعة له مع ليفربول منذ أن أصبح مسؤولا عن تنفيذ ركلات الجزاء في الفريق الذي يقدم واحداً من أسوأ مواسمه خلال السنوات الماضية، وأصبح قريباً من عدم الصعود إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ورغم أن محمد صلاح سجل الهدف الأول لليفربول في شباك أرسنال، على ملعب “أنفيلد” في قمة الجولة الثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي في الدقيقة 42، ليرفع رصيده إلى 9 أهداف في شباك الآرسنال في الدوري الإنجليزي، إلا أنه أهدر ركلة جزاء لليفربول، كانت كفيلة بتحويل النتيجة في المباراة، لتظهر صدمة اللاعب من خلال تعبيرات وجهه الغير معتاده والتي أظهرت تعرض اللاعب لأزمة كبيرة وإحساس بالذنب نتيجة إضاعة ركلة الجزاء.

وتقدم محمد صلاح لتنفيذ ركلة جزاء في الدقيقة 52، بعد عركلة روب هولدينج لـ ديوجو جوتا، لكنه سدد الكرة بجوار القائم الأيسر لمرمى أرسنال.

وتسببت إهدار ركلة جزاء في أزمة للاعب الذي ظهر بشكل غاضب جداً بعد إضاعة الركلة كما ذكرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية أن علامات الغضب كانت ظاهرة على وجه محمد صلاح خلال توجهه مباشرة إلى النفق المؤدي إلى غرف الملابس، مباشرة بعد صافرة نهاية المباراة.

وأشارت الصحيفة في تقريرها، أن محمد صلاح كان لديه ما يكفي من الفرص ليس فقط من أجل فوز الفريق في مباراة اليوم، ولكن من أجل معظم مباريات الفريق حتى نهاية الموسم.

وبعد إهدار ركلة الجزاء أصبحت هذه هي المرة الثانية فقط الذي يسدد محمد صلاح ركلة جزائية في مسيرته مع ليفربول خارج الشباك والقائم والعارضتين، بعدما أهدر ركلة جزائية في مباراة فريقه ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي، يوم 11 مارس الماضي.

كما تعد تلك الركلة هي الرابعة التي يُهدرها صلاح، مع ليفربول، من أصل 22 ركلة سددها.

وعقب إهدار ركلة الجزاء ظل جمهور ليفربول يغني للاعب المصري وهداف الفريق محمد صلاح، من أجل الوقوف معه في أزمته حيث ظهر في شكل حزين للغاية.