غضب الهلال يصطدم بطموح الطائي

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وشهدت تمارين الهلال مشاركة الدولي سالم الدوسري في التدريبات الجماعية، بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي، ومن المنتظر مشاركته أمام الطائي. ويسعى الجهاز الطبي لتجهيز سلمان الفرج وعلي البليهي قبل لقاء الديربي أمام النصر في اللقاء الذي سيحدد ملامح الفريق في المنافسة على بطولة الدوري من عدمها.
ومن المنتظر أن تقدم إدارة الهلال خطاب رسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم، تطلب فيه إسناد جميع مبارياته المتبقية التي سيخوضها في دوري روشن إلى طواقم تحكيم أجنبية، بعد الأخطاء التي وقع فيها الحكم الدولي ماجد الشمراني في لقاء الشباب بالجولة الماضية، والذي تسبب في فقدان الهلال 3 نقاط مهمة في مشواره نحو المنافسة على اللقب الرابع على التوالي.
وفي الجانب الآخر، يسعى فارس الشمال فريق الطائي إلى انتزاع فوز مهم وثمين خارج أرضه، واستغلال عامل النقص لدى الفريق الأزرق، والذي يعاني كثرة الإصابات والغيابات، لكثرة المباريات وتداخل البطولات.
ويؤمل أبناء الشمال على نجمي الفريق، الجزائري أمير سعيود، إضافة إلى الزيمبابوي موسونا، في أن يقودا الطائي إلى تحقيق الفوز في اللقاء. وعلى الجانب الفني أنهى الروماني ميرل رادوي لاعب الهلال السابق ومدرب الطائي الحالي، تحضيراته لمواجهة الهلال الذي يعرفه جيدا، بأداء تدريبات لياقية مكثفة وتطبيق جمل فنية وتكتيكية ينوي تطبيقها في اللقاء.
قبل المواجهة
- يسعى الهلال لتعويض خسارته القاسية أمام الشباب
- الفوز على الطائي قد ينعش آمال الهلال في اللقب
- يفتقد الهلال خدمات مدافعه علي البليهي وسلمان الفرج للإصابة
- يغيب محور الهلال وأهم أوراق الزعيم في منتصف الملعب كويلار بعد طرده في مباراة الشباب
- يحاول مدرب الهلال تجاوز ضغط المباريات والغيابات بالتدوير بين اللاعبين يأمل الطائي باستغلال غيابات خصمه ومواصلة تخصصه في اصطياد الفرق الكبيرة
- يطمح الطائي في تحقيق النقاط الـ3 للبقاء في المناطق الدافئة
- مدرب الطائي الروماني رادوي يأمل في تجاوز فريقه السابق
- يتوقع أن تشهد المباراة زحفا هلاليا لتحفيز اللاعبين للحاق بالمنافسة
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