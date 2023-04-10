شكرا لقرائتكم خبر غضب الهلال يصطدم بطموح الطائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد خسارته القاسية بثلاثية دون مقابل أمام الشباب بالجولة الماضية، أنهى الهلال تحضيراته استعدادا للقاء الطائي اليوم، في الجولة الـ23 من دوري روشن السعودي للمحترفين، وبدأ المران تحت قيادة المدير الفني الأرجنتيني السيد رامون دياز، بتمارين استرجاعية للمشاركين بصفة أساسية في لقاء الشباب، وتمارين لياقية وتكتيكية ومناورة فنية لبقية اللاعبين.

وشهدت تمارين الهلال مشاركة الدولي سالم الدوسري في التدريبات الجماعية، بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي، ومن المنتظر مشاركته أمام الطائي. ويسعى الجهاز الطبي لتجهيز سلمان الفرج وعلي البليهي قبل لقاء الديربي أمام النصر في اللقاء الذي سيحدد ملامح الفريق في المنافسة على بطولة الدوري من عدمها.

ومن المنتظر أن تقدم إدارة الهلال خطاب رسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم، تطلب فيه إسناد جميع مبارياته المتبقية التي سيخوضها في دوري روشن إلى طواقم تحكيم أجنبية، بعد الأخطاء التي وقع فيها الحكم الدولي ماجد الشمراني في لقاء الشباب بالجولة الماضية، والذي تسبب في فقدان الهلال 3 نقاط مهمة في مشواره نحو المنافسة على اللقب الرابع على التوالي.

وفي الجانب الآخر، يسعى فارس الشمال فريق الطائي إلى انتزاع فوز مهم وثمين خارج أرضه، واستغلال عامل النقص لدى الفريق الأزرق، والذي يعاني كثرة الإصابات والغيابات، لكثرة المباريات وتداخل البطولات.

ويؤمل أبناء الشمال على نجمي الفريق، الجزائري أمير سعيود، إضافة إلى الزيمبابوي موسونا، في أن يقودا الطائي إلى تحقيق الفوز في اللقاء. وعلى الجانب الفني أنهى الروماني ميرل رادوي لاعب الهلال السابق ومدرب الطائي الحالي، تحضيراته لمواجهة الهلال الذي يعرفه جيدا، بأداء تدريبات لياقية مكثفة وتطبيق جمل فنية وتكتيكية ينوي تطبيقها في اللقاء.

قبل المواجهة

