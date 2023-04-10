كريم بنزيما يرفض عرض الاتحاد ويتمسك بالريال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعدما تلقى عرضا من نادي الاتحاد السعودي، حسم الدولي الفرنسي، كريم بنزيما، مهاجم فريق ريال مدريد ، موقفه من الانتقال إلى دوري روشن السعودي بالموسم المقبل.

ويملك النجم الفرنسي ذو الأصول الجزائرية، عقدا مع النادي الملكي، ينتهي بنهاية الموسم الجاري في 30 يونيو 2023.

ووفقا لما أوردته صحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن بنزيما قرر رفض العرض السعودي المقدم له، وسيظل لاعبا في ريال مدريد لمدة عام واحد آخر على الأقل.

العرض السعودي

وأكدت الصحيفة أن بنزيما لم يتفاعل مطلقا مع العرض السعودي، رغم ضخامة المقابل المادي الذي سيحصل عليه؛ إذ يريد الفائز بالكرة الذهبية لعام 2022 الاستمرار لموسم آخر على الأقل داخل جدران «سانتياغو برنابيو».

وقالت «إنه في ريال مدريد يوجد بند ينص على أن أي لاعب يحصل على الكرة الذهبية يتم تمديد عقده لمدة موسم إضافي» لكن الفرنسي لن يظل بناء على هذا البند، بل لأن الإدارة ترغب في الإبقاء عليه، كما أنه لا يفكر في الوقت الحالي في خطوة الرحيل.

وكان مدرب ريال مدريد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، توقع استمرار الفرنسي كريم بنزيما والكرواتي لوكا مودريتش والألماني توني كروس، مع ريال مدريد الإسباني في الموسم المقبل.

وتحدث المدرب الإيطالي عن لاعبيه الثلاثة الذين تنتهي عقودهم مع النادي الملكي نهاية الموسم الحالي، مشيرا إلى أن مودريتش وكروس يتحدثان الآن مع النادي بشأن مستقبلهما.

ثلاثي الريال

وانضم بنزيما إلى ريال مدريد قادما من ليون الفرنسي عام 2009، أما مودريتش فوصل من توتنهام الإنجليزي عام 2012، وفاز الثنائي بخمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد والعديد من الألقاب الأخرى، بينما انضم كروس إلى الفريق قادما من بايرن ميونخ عام 2014، وفاز معه بدوري أبطال أوروبا في 4 مناسبات.

وأعرب المدرب البالغ من العمر 63 عاما عن اعتقاده أن بنزيما، الذي سجل ثلاثية في الفوز 4-0 على برشلونة في إياب نصف نهائي كأس إسبانيا، سيبقى في صفوف النادي الملكي، موضحا: «أعتقد أن الثلاثة سيبقون. لكن علينا أن نفكر في اليوم الذي يتوقفون فيه أيضا».

واختتم مدرب المرينغي حديثه بالقول «علينا أن نقيم اللاعبين ليس حسب أعمارهم ولكن بما يفعلونه. يمكنك أن تعتقد أن الثلاثة ليس لديهم البنية الجسدية أو الطاقة التي يمتلكها اللاعبون الأصغر سنا، ولكن ما يمتلكه هؤلاء الثلاثة من حيث إدارة اللعبة فريد من نوعه، ولا يمكنك شراؤه في أي سوق في العالم».

ويسير بنزيما بخطى ثابتة مع ريال مدريد هذا الموسم (2022-23)، حيث تمكن الدولي الفرنسي السابق من تسجيل 25 هدفا وتقديم 6 تمريرات حاسمة خلال 32 مباراة خاضها رفقة اللوس بلانكوس بمختلف المسابقات.