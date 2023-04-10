قطبا العاصمة يدعمان منصة «جود» بمليوني ريال

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وتستهدف حملة «جود الرياضة» مشاركة وزارة الرياضة والمنظومة والكيانات الرياضية والاتحادات والأندية والجماهير لحث الأفراد على التبرع في منصة جود الإسكان وتأمين المساكن للأسر شديدة الحاجة.
وأكد وزير الإسكان ماجد الحقيل أن المجتمع السعودي مجتمع معطاء، خاصة في أيام هذه الشهر الكريم، مثمنا دور الرياضيين والجماهير الرياضية والأندية في دعم منصة جود الإسكان وتحقيق مستهدفاتها.
وقد تم إعلان المبادرة في مقر ساحة اكتتاب جود بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ضمن ليلة الرياضيين، وشهدت إعلان الرئيس التنفيذي لنادي الهلال المهندس عبدالله الجربوع عن تبرع نادي الهلال بمبلغ مليون ريال، كما شهدت إعلان رئيس مجلس إدارة نادي النصر مسلي آل معمر عن تبرع نادي النصر بمبلغ مليون ريال، دعما للأسر شديدة الحاجة في منصة جود الإسكان.
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