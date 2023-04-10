رابطة الهواة تستعد لإطلاق دوري السيدات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت رابطة الهواة لكرة القدم أمس استعدادها لإطلاق النسخة الأولى من دوري السيدات للهواة، والذي سيكون بداية من الموسم المقبل.

ونشرت رابطة الهواة عبر حسابها الرسمي على «تويتر» نتائج الاجتماع الـ37 لمجلس إدارتها، والتي أقرت اعتماد تعيين عالية الرشيد كعضو مجلس الإدارة، وممثل للاتحاد السعودي لكرة القدم، حيث تتولى حاليا منصب مدير إدارة كرة القدم النسائية باتحاد الكرة.

وذكرت رابطة الهواة أنها ستشكل لجنة تضع الاستراتيجيات والمعايير الخاصة لانطلاق دوري السيدات بالموسم المقبل برئاسة مرعي العواجي، نائب رئيس الرابطة، وعضوية كل من عالية الرشيد وأحمد السهلي.

وبعد قرار رابطة الهواة، أصبح للسعودية 3 دوريات نسائية، وهي الدوري الممتاز للسيدات، ودوري الدرجة الأولى، وكلاهما تحت إشراف إدارة الكرة القدم النسائية باتحاد الكرة، وأخيرا دوري السيدات للهواة بإشراف رابطة الهواة.