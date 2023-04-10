قواعد اللعب المالي تقرب ميسي من الهلال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تدفع قواعد ولوائح اللعب المالي النظيف مسؤولي باريس سان جيرمان الفرنسي إلى التخلي عن الأرجنتيني ليونيل ميسي، حسب التقرير الذي أرودته صحيفة ليكيب، التي أكدت التزام باريس سان جيرمان بالاتفاقية التي وقعها مع الاتحاد الأوربي لكرة القدم، لتقنين أوضاعه المالية خلال 3 سنوات، في الوقت الذي تعرض فيه لغرامة قدرها 60 مليون يورو، ولا يرغب في اختراق لوائح اللعب المالي النظيف.

وكشفت صحيفة «ليكيب» الفرنسية في تقرير لها، أن نادي باريس سان جيرمان، يرغب في استمرار ميسي، وسيرجيو راموس، ولكن مع تخفيض راتبيهما.

وذكرت أن ميسي يتقاضى «3.375» مليون يورو شهريا، بينما يحصل راموس على «791.6» ألف يورو.

عروض مغرية

أكدت الصحيفة، أن النجم الأرجنتيني والمدافع الإسباني المخضرم، يرفضان تخفيض راتبيهما، في ظل امتلاكهما عروضا مغرية للغاية من أندية سعودية.

كما لفتت إلى أن نادي الهلال عرض على ميسي راتبا يفوق ما يتقاضاه كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر، بينما عرض نادي النصر 30 مليون يورو، في الموسم لعامين لإغراء راموس.

وأفادت التقارير الصحفية، بأن باريس سان جيرمان الفرنسي، اضطر لفتح الباب أمام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للرحيل بنهاية عقده، عقب الموسم الجاري.

وأكدت الصحيفة الفرنسية الشهيرة، أن ميسي (35 عاما) يميل حاليا نحو خيار الرحيل عن النادي الباريسي، ومن غير المرجح أن تبذل الإدارة الباريسية أي جهد إضافي لإقناعه بالاستمرار.

أما راموس «37 عاما»، فإن النادي بصدد تعويضه بالتعاقد مع السلوفاكي، ميلان شكرينيار، مدافع نادي إنتر ميلان في صفقة انتقال حر.

برشلونة على خط الهلال

من جهة ثانية، دخل نادي برشلونة على خط المفاوضات الهلالية مع النجم الأرجنتيني، ويستعد كبار المسؤولين الرياضيين في برشلونة للالتقاء الأسبوع القادم مع مجموعة من كبار الشخصيات في الدوري الإسباني، لتقييم عودة ليونيل ميسي للنادي الكتالوني، حسب صحيفة «سبورت» الإسبانية.

وأكدت الصحيفة أن برشلونة بقيادة ماتيو أليماني، مدير شؤون الكرة بالنادي، قام بوضع خطة جدوى لخفض حدود الرواتب التي حددها الاتحاد الإسباني، لتسهيل تسجيل ميسي.

ويتوقع النادي الكتالوني بمنح الليجا الضوء الأخضر لتسهيل القيام بالصفقة في أقرب فرصة ممكنة، ولكن جوان لابورتا رئيس النادي بحاجة إلى سماع كلمة الحسم من خافيير تيباس رئيس رابطة الليجا.

وأشارت الصحيفة إلى أن تيباس سيرحب بشكل كبير بهذه الخطوة، بسبب القيمة الهائلة التي يحملها ميسي، والتي ستفيد الدوري الإسباني بشكل عام.

وكان ليونيل ميسي سجل هدفه رقم 100 مع سان جيرمان في جميع المسابقات، بعد افتتاحه التسجيل أمام نيس الفرنسي أمس الأول.