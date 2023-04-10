شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عقل يكشف صحة تدخل الـ VAR فى لقاء الزمالك والبنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل عقل، الخبير التحكيمى، أن الـVAR كان على موعد للظهور في الدقيقة 71 من عمر لقاء الزمالك والبنك الأهلي الذى أقيم مساء الأحد ضمن فعاليات الجولة الـ24 بالدوري وانتهى بفوز الأبيض بهدف دون رد.

وقال عقل، إن الـ"VAR" تدخل طبقا للبروتوكول في الدقيقة 71 من عمر اللقاء، ليعلن تسلل لاعب البنك الاهلى في الهدف الذى احرزه في شباك الزمالك، نظرا لتدخل اللاعب طبقا للقانون في قرار صحيح من الـ"VAR" الذى استدعى الحكم إلى الشاشة، وبعد المراجعة اتخذ الحكم قرارا بتسلل اللاعب، على الرغم من أن المساعد الثاني أشار إلى صحة الهدف.

وأضاف عقل، إن الحكم وائل فرحان تدخل بالصافرة واحتسب 28 مخالفة على الفريقين في تقدير مناسب، في الوقت الذى تغاضى عن أكثر من مخالفة كانت تستوجب التدخل من الحكم فنيا وإداريا إلا أنه سمح باستمرار اللعب، خاصة عندما تم دفع باليد من مدافع البنك الأهلي مع سيف جعفر ومصطفى شلبى خلال الشوط الأول، كما أن الحكم لم يُحسن تقدير العقوبات الانضباطية خلال اللقاء الذى أشهر فيه 3 بطاقات صفراء من نصيب لاعبى البنك أسامة إبراهيم وباسم مرسى ومحمد بسيونى.

وأشار عقل إلى أن المساعدين ظهرا بيقظة وتمركز جيد خلال اللقاء، خاصة المساعد الأول، وأشار الثنائي إلى 5 حالات تسلل في توقيت مناسب، كما تعاونا مع الحكم في الأخطاء القريبة منهما طبقا للقانون في الوقت الذى بذل الحكم الرابع جهدا كبيرا للسيطرة على المنطقة الفنية.