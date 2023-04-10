شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سبب تواجد 3 حكام لـ VAR فى مباراة نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف مصدر بلجنة الحكام باتحاد الكرة سبب تواجد 3 حكام لتقنية الـ"VAR" في مباراة الأهلى وبيراميدز بنهائي كأس مصر المقرر لها اليوم الإثنين على استاد القاهرة الدولى في التاسعة والربع مساء.

قال المصدر، خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن ذلك القرار يعود إلى البرتغالى فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام، نظرا لأهمية اللقاء.

وأضاف المصدر أن رئيس اللجنة يرى ضرورة تواجد 3 حكام في غرفة الـ"VAR" لضمان دقة المراجعة للحالات الجدلية خلال فعاليات اللقاء، أسوة بما يحدث بالبطولات العالمية القارية الكبرى.

وكشف ذات المصدر أن بيريرا سيتولى بنفسه المراقبة الفنية لطاقم المباراة، موضحاً أن اللجنة كانت حريصة على أن يكون الطاقم بالكامل دوليا.

كانت اللجنة قد اختارت الدولي أمين عمر لإدارة المباراة النهائية لبطولة كأس مصر موسم 2021 – 2022 بين الأهلي وبيراميدز.

ويعاون امين عمر في إدارة اللقاء الثنائي محمود أبو الرجال واحمد حسام طه مساعدين، بينما يتولى محمد عادل مهام الحكم الرابع والثلاثي أحمد الغندور وهاني عبد الفتاح وعمرو الشناوي لتقنية الفيديو الـ"VAR".