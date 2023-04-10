شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم الاثنين 10-4-2023 فى نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الأهلي وبيراميدز لمواجهة قوية في نهائي كأس مصر نسحة 2021-2022.

ويسعى بيراميدز لتحقيق أول بطولة في تاريخه في النهائي الثالث له بشكل عام، حيث سبق له أن خسر نهائي كأس مصر موسم 2018-2019أمام الزمالك ونهائي الكونفدرالية الإفريقية 2019-2020 أمام نهضة بركان.

ويحاول الأهلي حصد اللقب الـ38 له في كأس مصر، والذي توج به لآخر مرة في موسم 2019-2020 على حساب طلائع الجيش.

وتأهلت كتيبة المدرب جايمي باتشيكو أولًا إلى المباراة النهائية بتجاوز حامل اللقب الزمالك بركلات الترجيح، قبل أن يتخطى الأهلي نظيره سموحة ويضرب موعدًا مع بيراميدز.