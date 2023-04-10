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شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم الاثنين 10-4-2023 فى نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يستعد الأهلي وبيراميدز لمواجهة قوية في نهائي كأس مصر نسحة 2021-2022.
ويسعى بيراميدز لتحقيق أول بطولة في تاريخه في النهائي الثالث له بشكل عام، حيث سبق له أن خسر نهائي كأس مصر موسم 2018-2019أمام الزمالك ونهائي الكونفدرالية الإفريقية 2019-2020 أمام نهضة بركان.
ويحاول الأهلي حصد اللقب الـ38 له في كأس مصر، والذي توج به لآخر مرة في موسم 2019-2020 على حساب طلائع الجيش.
وتأهلت كتيبة المدرب جايمي باتشيكو أولًا إلى المباراة النهائية بتجاوز حامل اللقب الزمالك بركلات الترجيح، قبل أن يتخطى الأهلي نظيره سموحة ويضرب موعدًا مع بيراميدز.
موعد نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز
تقام مباراة الأهلي وبيراميدز في التاسعة والربع مساء اليوم الاثنين باستاد القاهرة الدولي في نهائي كأس مصر.
القناة الناقلة لنهائى كأس مصر بين الاهلى وبيراميدزوتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الاهلى وبيراميدز في نهائي كأس مصر فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.