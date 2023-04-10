شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستأنف تدريباته عصر اليوم استعدادا لمواجهة حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مواصلة الأبيض لتدريباته عصر اليوم الإثنين على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة في الثالثة والنصف عصرا استعدادا للقاء حرس الحدود المقرر له يوم الخميس المقبل في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ورفض الجهاز الفني منح اللاعبين راحة بعد الفوز على البنك الأهلي اليوم في الدوري، استعداد للقاء حرس الحدود المرتقب في المسابقة المحلية.

وحقق فريق الزمالك الفوز على البنك الأهلى، بنتيجة 1 / 0 فى المباراة، التى جمعتهما مساء الأمس، على استاد القاهرة الدولى، في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.