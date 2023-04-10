شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم دجلة والزمالك يفوز على الصيد فى نصف نهائى كأس مصر لسيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره وادى دجلة بنتيجة 3/0 فى أولى مباريات الدور نصف النهائي للبلاي أوف من بطولة كأس مصر لسيدات الكرة الطائرة، للموسم الرياضي 2022/2023، على صالة الألعاب بمدينة السادس من أكتوبر "زويل".

وقد تأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر كلًا من: ”الأهلي، الزمالك، الصيد، وادي دجلة”، ومن المقرر أن يلتقي كل فريقين في مباراتين، بينما ستقام المباراة الثانية اليوم الإثنين الموافق 10 أبريل الجاري، حيث يتنافس الزمالك مع الصيد. وفي حال التعادل سوف يتم اللجوء إلى مباراة ثالثة فاصلة وستقام يوم الأربعاء الموافق 12 إبريل الجاري. وفاز فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك على نظيره الصيد بنتيجة 3/0 فى أولى مباريات الدور نصف النهائي للبلاي أوف من بطولة كأس مصر لسيدات الكرة الطائرة.

وقد تأهل فريق سيدات الكرة الطائرة بالزمالك إلى الدور نصف النهائي عقب الفوز على نظيره سبورتنج في دور الثمانية، بينما تأهل الأهلي عقب الفوز على هليوبوليس، وتأهل الصيد عقب الفوز على سموحة، بينما تأهل وادي دجلة عقب تحقيق الفوز على الشمس.