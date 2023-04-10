شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى يوم الأحد 9 / 4 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الأهلي يوم الأحد 9 / 4 / 2023 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها: تعيين أمين عمر حكما لنهائي الكأس بين الأهلي وبيراميدز.

كلفت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة فيتور بيريرا، الحكم الدولى أمين عمر وطاقمه بإدارة المباراة النهائية لبطولة كأس مصر موسم 2021 – 2022 بين الأهلى وبيراميدز، المقرر لها مساء غدٍ الاثنين بإستاد القاهرة الدولى.

وضع السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى قائمة محاذير للاعبيه خلال مواجهة بيراميدز في نهائي كأس مصر، ويأتى على رأس هذه القائمة تحذير اللاعبين من إهدار الفرص السهلة أمام المرمى مؤكداً أن ذلك يشبه "اللعب بالنار" فى مباراة مصيرية.