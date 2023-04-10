شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت عبد الهادى: سعيد بتحسن حالة لاعبى الزمالك.. ولم نتواصل مع المدرب الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مدحت عبد الهادى، مدرب عام فريق الزمالك، والقائم بأعمل المدير الفني، أنه سعيد بتحقيق الفوز على البنك الأهلى 1 / 0 فى المباراة، التى جمعتهما مساء، الأحد، على استاد القاهرة الدولى، في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 36، فى المركز الرابع، بعدما خاض 21 مباراة، حقق الفوز في 10، وتعادل في 6، وخسر 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 31 هدفا، وسكنت شباكه 22 هدفا، فيما تراجع البنك الأهلى للمركز الـ17 برصيد 17 نقطة، حصدها من 23 مباراة، حقق الفوز في 3، وتعادل في 8، وخسر 12 مباراة، وسجل لاعبوه 23 هدفا، وسكنت شباكه 34.

وأضاف عبد الهادى، في تصريحاته عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" إنه سعيد بالحالة النفسية لدى اللاعبين، لافتًا إلى أن اللاعبين كانوا غير مهيئين من الناحية النفسية في الفترة الماضية، بجانب بعض السلبيات التي حاول برفقة الجهاز المعاون معالجتها.

وتابع عبد الهادى حديثه، مؤكدًا أن السوشيال ميديا أخطر شيء على اللاعبين وتؤثر عليهم بشكل كبير، وهى من ضمن الأسباب التي أدت إلى فقدان اللاعبين ثقتهم بأنفسهم في الفترة الأخيرة بسبب الهجوم عليهم وانتقادهم في حالة الخسارة.

وعن الكولومبي كارلوس أوسوريو قال مدحت عبد الهادى، إنه ينتظر وصول المدير الفني الجديد لعقد جلسة معه وإطلاعه على التقارير الفنية للأجهزة الماضية، مشيرًا إلى أنه لم يحدث أي تواصل مع المدير الفني حتى الوقت الحالي.