شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية يوم الأحد 9 / 4 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة موعد مباريات الدور النهائي من بطولة دورى السوبر لكرة السلة رجال، والتي يشارك فيها الأهلى والزمالك والاتحاد السكندرى وسموحة.

وتقرر إقامة مباريات الدور النهائى في الفترة من 10 إلى 16 مايو المقبل، ولم يتحدد حتى الآن الفرق الصاعدة للدور النهائي، حيث إن الأهلى والاتحاد فازا في أول مباراتين أمام الزمالك وسموحة على الترتيب، وحال فوز الأهلى والاتحاد في مباراة الغد يصعدان للدور النهائي دون الحاجة لباقى المباريات.

يناقش مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، إطلاق دورى الرديف فى الفترة المقبلة وتحديدا قبل تشكيل منتخب مصر للمحليين ، على أن يتم من خلاله اختيار لاعبى منتخب المحليين من مواليد 2003 وما بعدها، للمشاركة في النسخة المقبلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة الشروط التي وضعها الاتحاد من أجل اختيار مدربي المنتخبات الوطنية المرحلة المقبلة، وهي منتخبات مواليد 2005 و2007 و2008 ، و2009، وقال مصدر باتحاد الكرة، "هدفنا مساعدة المدربين المرشحين لتدريب المنتخبات من أجل تأهيلهم بشكل جيد مثل توفير فترات معايشة لهم في دول أوروبية مع مدربين أكبر ومستوى أعلى".