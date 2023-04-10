خبير تحكيمي : هدف البنك الأهلي في الزمالك صحيح والحكم أخطأ في قراره

ياسر رشاد - القاهرة - يري الخبير التحكيمي رضا البلتاجي، أن هدف البنك الأهلي في شباك الزمالك والذي تم إلغائه بداعي التسلل بعد العودة إلى تقنية الفيديو صحيح بنسبه 100%.

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قال رضا البلتاجي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لدي عتاب على الإخراج التلفزيوني في مباراة الزمالك والبنك الأهلي، فهدف المباراة الوحيد شاهدناه في الإعادة".



وعن هدف البنك الأهلي الملغي أمام الزمالك قال: "من وجهة نظري، هدف البنك الأهلي في الزمالك الذي تم إلغائه هدف صحيح، واللاعب المتسلل لم يكن متداخل في اللعبة، ولم يكن مؤثرا وبالتالي، الهدف

صحيح بنسبة 100% من وجهة نظري".



وحول استدعاء الحكم قال: "استدعاء الحكم طبيعي وقرار صحيح من غرفة تقنية الفيديو، لكونه كان لابد أن يقرر قرار خاص بشأن لاعب البنك الأهلي المتداخل، هل هو تداخل أم لا، والحكم قرر أنه تداخل، ولكن من وجهة نظري، هذا الأمر خطأ فهدف البنك الأهلي صحيح من وجهة نظري"

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