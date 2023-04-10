أتلتيكو مدريد يهزم رايو فاليكانو في الدوري الاسباني

ياسر رشاد - القاهرة - حقق أتلتيكو مدريد فوزًا ثمينا على نظيره فريق رايو فاليكانو بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب تيريزا ريفيو ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر الدوري الإسباني.

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وتقدم ناهويل مولينا بالهدف الأول لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 22 من عمر المباراة، ثم أضاف ماريو هيرموسو في الدقيقة 24 من عمر اللقاء.

وفي الدقيقة 85 سجل فران

جارسيا هدف رايو فاليكانو الوحيد في المباراة.

وبهذة النتيجة يرتفع رصيد أتلتيكو مدريد إلى النقطة 57 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الاسباني بفارق نقطتين عن ريال مدريد، فيما يأتي رايو فاليكانو في المركز التاسع برصيد 37 نقطة.

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