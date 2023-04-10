كلوب يستقر على استبعاد محمد صلاح بعد مباراة أرسنال

ياسر رشاد - القاهرة - استقر يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي على اتخاذ موقف بخصوص محمد صلاح نجم فريق الريدز الفترة المقبلة بعد مباراة أرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب أنه سيجتمع مع محمد صلاح قريبا لمناقشة إمكانية استبعاده من تسديد ركلات الجزاء في الفترة المقبلة.

وأهدر أرسنال تقدمه بهدفين وتعادل 2-2 مع ليفربول صاحب الأرض، ونجا من الخسارة في اللحظات الأخيرة،.

وكان يمكن أن تكون الأمور أكثر سوءا لفريق المدرب ميكيل أرتيتا، حيث أهدر محمد صلاح، الذي سجل الهدف الأول لصاحب الأرض ثم أضاع ركلة جزاء، فرصة خطيرة في الوقت بدل الضائع ثم أطلق تسديدة متقنة من الجانب الأيمن حولها الحارس آرون رامسديل إلى ركلة ركنية.

وقال الألماني مدرب الريدز، شاهدت ركلة الجزاء فقط بعد المباراة، كنت أنظر للجماهير ومن الواضح أن قلة من الناس اعتقدوا أن الكرة سكنت الشباك ولكنها لم تكن كذلك.

حينما نظرت للملعب وجدت أن صلاح لا يحتفل، وهنا أدركت ما حدث.

وأهدر صلاح الركلة الجزائية أمام أرسنال وقبلها أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي في أقل من شهر، وبشكل عام لم ينجح في تسجيل 5 ركلات من أصل 29 خلال مسيرته مع "الريدز"