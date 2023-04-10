المقاولون العرب يخسر أمام إنبي بثنائية في الدوري المصري

ياسر رشاد - القاهرة - خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب من نظيره فريق إنبي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على إستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

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وتقدم إنبي الهدف الاول عن طريق خليل حسين في الدقيقة 12 ، ثم تعادل المقاولون العرب عن طريق جون أوكلي

في الدقيقة 20 .

وفي الدقيقة 40 سجل رفيق كابو هدف الفوز للفريق البترولى .

وبهدة النتيجة يتوقف رصيد المقاولون العرب عند النقطة 34 في المركز السادس ، فيما يأتي إنبي في المركز الحادي عشر برصيد 29 نقطة.

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