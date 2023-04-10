الونش رجل مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري المصري

ياسر رشاد - القاهرة - حصد محمود حمدي الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على لقب أفضل لاعب في مباراة الأبيض اليوم أمام البنك الأهلي في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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وتسلم محمود حمدي الونش جائزة أفضل لاعب من ممثل رابطة الأندية عقب نهاية مباراة الفريقين التي أقيمت باستاد القاهرة الدوري.



وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على البنك الأهلي بهدف دون رد في المباراة التي

أقيمت بينهما باستاد القاهرة في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 36 نقطة يحتل بهم المركز الرابع، في حين يتوقف رصيد البنك الأهلي عند 17 نقطة يحتل بهم المركز السابع عشر بجدول المسابقة.

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