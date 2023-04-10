تشافي يكشف سبب خسارة ريال مدريد لقب الدوري ويُذكر بتصريح لزيدان

تحدث تشافي هيرنانديز مدرب فريق برشلونة الإسباني في المؤتمر الصحافي الذي يسبق مواجهة فريقه لجيرونا في الجولة الـ 28 من بطولة الدوري الإسباني، وكانت تصريحاته بمثابة رسالة للكشف عن سبب تراجع ريال مدريد وفقدانه لقب "الليغا" هذا الموسم.



وكان ريال مدريد خسر أمام فياريال، مساء السبت، (3 – 2)، على ملعب "سانتياغو برنابيو"، وعليه يملك فريق برشلونة فرصة ذهبية لتوسيع الفارق مع الوصيف النادي "الملكي" إلى 15 نقطة كاملة، وبالتالي الاقتراب أكثر من التتويج بلقب الدوري.



وقال تشافي في المؤتمر الصحافي، الأحد: "لا أعرف ما إذا كان ريال مدريد توقف عن العمل أم لا، ولكن إذا فعل ذلك، فهذا بفضلنا. غداً من المهم زيادة الفارق إلى 15 نقطة. لن يعني أن أي شيء مضمون، لكنه سيكون فارقاً مذهلاً. لا يهمني أن يفعل ريال مدريد شيئاً أو لا، ما يهمني هو ما نفعله نحن".



وأكد تشافي مدرب فريق برشلونة في تصريحاته أهمية التتويج بلقب الدوري الإسباني وقال في المؤتمر الصحافي: "لا يجب التقليل من شأن التتويج باللقب. الفوز بلقب الدوري الإسباني أمر مذهل، الفوز بالدوري يمنحك الاستقرار".



كما أعطى تشافي مثلاً عن تصريح سابق للمدرب الفرنسي، زيدان، بخصوص أهمية الدوري الإسباني وقال: "أذكر أن زيدان مدرب ريال مدريد وبعد فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا، أكد أن الهدف كان الفوز بلقب الدوري الإسباني. هناك تقليل من شأن التتويج بالدوري، بالنسبة لنا، سيكون أمراً استثنائياً ومهماً جداً".



(وكالات)