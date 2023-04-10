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الامارات | «نابولي» يفوز ببطولة دبا الحصن الرمضانية لكرة القدم

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الشارقة ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت مساء أول من أمس البطولة الرمضانية لكرة القدم - فئة البراعم مواليد (2012-2015)، التي نظمها نادي دبا الحصن بمشاركة 11 فريقاً، وتوج فريق نابولي بطلاً للبطولة الرمضانية الكروية الأولى 2023، فيما حل فريق الزعماء في المركز الثاني، وفريق مدريد ثالثاً، وفريق الملك رابعاً.

ونال اللاعب مايد مرزوق من فريق مدريد لقب هداف البطولة بتسعة أهداف، وحصل راشد عبيد من فريق نابولي على جائزة أفضل لاعب في البطولة، وعبدالرحمن أسامة من فريق نابولي أفضل حارس، وراشد عبدالله السلامي من فريق الملك أفضل لاعب مثالي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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