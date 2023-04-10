الامارات | العين وبني ياس إلى نهائي منافسات الشباب في كأس الجوجيتسو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل ناديا العين وبني ياس لنهائي فئتي البنين والبنات لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو بنزالات فئة الشباب (تحت 18 عاماً)، وذلك في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية بالعاصمة أبوظبي.

وعبّر عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، العميد محمد بن دلموج الظاهري، عن سعادته بمستوى البطولة، وحجم المشاركة، واحترافية التنظيم، والتعاون الكبير بين الأندية والاتحاد لإنجاح هذه البطولة.

وشهدت منافسات فئة الشباب في البطولة نزالات قوية بين لاعبي ولاعبات الأندية المشاركة بحثاً عن اللقب، وصعود منصات التتويج، والحصول على الجوائز المالية القيمة التي تبلغ 2.5 مليون درهم.

وأبدت مدربة فريق العين للسيدات، البرازيلية فلافيا كينتارلي، رضاها التام بالمستوى الذي ظهر عليه فريق سيدات العين للجوجيستو، وأدائهن القوي على البساط، موضحة أن الأجواء إيجابية، والمعنويات عالية، ومعدل الثقة في أفضل حالاته، بسبب التحضيرات الجيدة والمناسبة طوال الأشهر الماضية. وعبّرت ميرة سلطان لاعبة فريق بني ياس عن تطلعها لتحقيق إنجاز في بطولة كأس رئيس الدولة للجوجيتسو، مشيرة إلى أنها بطولة مهمة لكل لاعبي الجوجيتسو في الدولة.