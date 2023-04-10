الامارات | يوسف ميرزا: أنصح اللاعبين بأن يكون لهم قدوة ويدركوا أن رياضة الدراجات شاقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد بطل آسيا وقائد منتخب الإمارات للدراجات الهوائية يوسف ميرزا، أن رياضة الدراجات الهوائية تعد من الرياضات التخصصية التي تحتاج إلى الدقة المتناهية في التحضير لها قبل وأثناء التدريبات، وخلال المنافسات، وهي رياضة لا تتشابه مع غيرها من الرياضات في كثير من عناصر التطور، حيث إن رياضة الدراجات تتطلب تأمين عدد من العوامل المهمة لنجاحها ومن دون ذلك لا تنجح بسهولة،

مؤكداً أن لاعب الدراجة الهوائية، سواء كان يمارسها للهواية أو كان محترفاً، يعد الأحوج للنصائح الفنية والبدنية والذهنية، بسبب التغيرات الواسعة التي تشهدها اللعبة بشكل مستمر.

وقال ميرزا لـ«الإمارات اليوم» إن النصائح التي وجهت له من مدربيه ومسؤوليه الرياضيين واللاعبين الدوليين الذين كان قريباً منهم، طبقها بحذافيرها، واستفاد منها، وأسهمت في وصوله للعالمية، لذلك فهو يدعو لاعبي الدراجات في مختلف الأعمار إلى الاستفادة من كل نصيحة تقدم لهم، ليمضوا في طريقهم نحو تحقيق الطموح، مبيناً أهمية أن يكون للرياضي قدوة في حياته يسير على نهجه، بجانب الاستمرارية في التدريب والمشاركة في جميع البطولات المحلية والدولية، والمواظبة على تعزيز اللياقة البدنية والحفاظ على مستوياتها العليا والنظام الصحي الدقيق، والتدريب الشاق والمستمر، تعد نصائح مهمة قد يشترك بها لاعب الدراجات الهوائية مع بقية الرياضيين، لكنها في رياضة الدراجات والمضامير لها قياسات معتمدة تؤسس للنجاح.

مبيناً أنه كان يقتدي بأخوه بطل الإمارات والعرب لسنوات طويلة بدر ميرزا، وتعلم منه كثيراً، واستمع لنصائحه على الدوام.

النصائح الـ 7

1- التأكد من صحة مقاسات الدراجات الهوائية قبل استخدامها وبشكل دائم.

2- التزام المضامير الخاصة بالدراجات الهوائية تفادياً لوقوع الحوادث.

3- ارتداء الملابس والخوذ وأدوات السلامة، مثل واقية الرأس، سواء كان في التدريب أو خلال المسابقات.

4- الفحص العام لممارسة رياضة الدراجات بشكل منتظم.

5- لاعب الدراجات الهوائية عليه أن يدرك أن رياضته شاقة، لذلك عليه التحمل والصبر.

6- لكي تصبح بطلاً عليك أن تضع أمامك هدفاً تريد الوصول إليه.

7- أنصحكم بأن يكون لديكم لاعب دراجات قدوة تطمحون للوصول إلى مستواه.