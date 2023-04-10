الامارات | فريق «بن دري لامار» يظفر بكأس «الماسترز» للبولو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق «بن دري لامار» بلقب بطولة كأس «الماسترز» للبولو 2023، وذلك بعد تغلبه على فريق «الحبتور إيه أم» بنتيجة ستة أهداف مقابل خمسة أهداف ونصف في نهائي البطولة، الذي جمع بينهما أول من أمس على ملاعب نادي الحبتور للبولو والفروسية.

وفي مباراة تحديد المركز الثالث، التي سبقت المباراة الختامية، استطاع فريق «ذئاب مهرة» تحقيق الفوز على فريق «مونت هيسكث» بنتيجة تسعة مقابل 6.5 أهداف، ليحصل على كأس المركز الثالث.

وقال محمد الحبتور رئيس اتحاد الإمارات للبولو إن نهائي بطولة «الماسترز» أستحق أن يكون ختام البطولة التي أظهر فيها اللاعبون المواطنون قدرات فنية كبيرة.

ووجه رئيس الاتحاد التهنئة إلى فريق بن دري بمناسبة فوزه باللقب.

من جانبه، أعرب محمد بن دري، كابتن فريق بن دري لامار، عن سعادته بالفوز، مشيراً إلى أن المباراة كانت قوية ومتكافئة، واستحقت أن تكون ختام البطولة. وقال إن «الفريقين قدما مباراة مثيرة، ويستحقان التهنئة، فقد تساوت الكفتان حتى الرمق الأخير، ولكن الحمد له فزنا في الثواني الأخيرة».