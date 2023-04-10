الامارات | أروابارينا في 6 مباريات رسمية مع «الأبيض».. فوز وتعادل و4 هزائم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تترقب الأوساط الرياضية قيام اتحاد الإمارات لكرة القدم بتحديد مصير مدرب المنتخب الوطني، الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، وذلك بشأن إمكانية استمراره في قيادة المنتخب من عدمه، في أعقاب الحديث الذي يتردد في الأوساط الرياضية بأن اتحاد الكرة يعكف حالياً على دراسة ملف المدرب، كون المنتخب تنتظره استحقاقات خارجية مهمة تتطلب وضوح الرؤية بالنسبة له في المرحلة المقبلة، خصوصاً على صعيد مستقبل الجهاز الفني، علماً أن اتحاد الكرة تعاقد مع المدرب الأرجنتيني في فبراير من العام الماضي بعقد يمتد حتى نهائيات كأس آسيا 2023.

وأنهى المنتخب، أخيراً، معسكراً داخلياً أقامه في أبوظبي خاض خلاله مباراتين وديتين أمام كل من منتخبي طاجيكستان وتايلاند، ضمن برنامج تحضيراته للاستحقاقات الخارجية المقبلة، التي يعد أبرزها المشاركة في كأس آسيا 2023، والتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026. وقاد أروابارينا المنتخب في ست مباريات رسمية، فاز مرة وتعرض لأربع هزائم، وتعادل مرة واحدة.

واستهل المدرب الأرجنتيني مسيرته في قيادة المنتخب في آخر مباراتين له ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، وذلك أمام كل من العراق وخسر بهدف نظيف وأمام كوريا الجنوبية وفاز بهدف نظيف سجله حارب عبدالله سهيل، وحصد خلاله المنتخب بطاقة التأهل لمواجهة أستراليا في الملحق المؤهل لكأس العالم في قطر، لكنه خسر المباراة بهدفين مقابل هدف. وتبدد حلم المنتخب في بلوغ مونديال 2022 للمرة الثانية في تاريخ كرة الإمارات.

وينتظر أن يناقش اتحاد الكرة مسيرة المنتخب في الفترة الماضية بشكل مفصّل من الناحية الفنية، وأن يتم تقييم أداء الجهاز الفني بشكل عام وفقاً للمؤشرات الفنية ومحصلة حصاده مع «الأبيض».

ورغم أن الشارع الرياضي كان يعول كثيراً في أن يحدث أروابارينا نقلة حقيقية في مستوى ونتائج المنتخب، خصوصاً في ظل الدعم الكبير الذي يحظى به «الأبيض»، من قبل اتحاد الكرة، إلا أن نتائج المنتخب في الفترة الماضية جاءت مخيبة للآمال، آخرها وداع كأس الخليج 25 في العراق من الدور الأول، دون أي فوز.

وترصد «الإمارات اليوم» حصاد المنتخب مع المدرب الأرجنتيني الذي خاض معه 14 مباراة، منها ست مباريات رسمية وثماني وديات، إذ فاز خلالها في مباراة واحدة فقط رسمية أمام كوريا الجنوبية، وخسر في أربع مباريات رسمية منها أمام العراق بهدف نظيف في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، وأمام أستراليا بهدفين مقابل هدف في الملحق المؤهل لمونديال 2022، وأمام البحرين والكويت في «خليجي 25»، التي أقيمت في ديسمبر الماضي في مدينة البصرة العراقية، وتعادل في مباراة واحدة أيضاً في البطولة ذاتها أمام قطر، ولم يحقق أي فوز في هذه البطولة، وودع من الدور الأول بعدما تذيل ترتيب المجموعة الثانية برصيد نقطة واحدة فقط حصدها من تعادله أمام «العنابي». واستقبلت شباك المنتخب 19 هدفاً في 14 مباراة، فيما سجل في المقابل 10 أهداف.

3 انتصارات في «الوديات»

في المقابل، خاض المنتخب بقيادة أروابارينا ثماني مباريات ودية فاز في ثلاث وخسر أيضاً في مثلها، وتعادل في مباراتين. ويتطلع الشارع الرياضي أن تشهد المرحلة المقبلة قيام اتحاد الكرة بالعمل على بناء منتخب قوي للمنافسة بقوة في كل البطولات. وكان أروابارينا قال في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة الودية الأخيرة أمام منتخب تايلاند، والتي فاز فيها بهدفين نظيفين رداً على سؤال عما إذا كانت هناك أي أخبار بشأن عقده مع المنتخب والحديث عن وجود عروض لديه في البرازيل، أكد أنه يفضل عدم الحديث عن موضوع العقد في الإعلام، مشدداً على أن المهم بالنسبة له هو الوصول إلى الأهداف التي حددها عند بداية استلامه مهامه مع المنتخب والعمل على إحداث تغيير وتطوّر في منتخب الإمارات.

■ المنتخب مع أروابارينا منذ فبراير 2022 ظهر بشكل متواضع هجومياً ودفاعياً، إذ في 14 مباراة، سجل 10 أهداف، واستقبل 19.

مباريات المنتخب مع أروابارينا

المباريات الرسمية

■ خسر من العراق 0-1 (تصفيات المونديال).

■ فاز على كوريا الجنوبية 1-0 (تصفيات المونديال).

■ خسر أمام استراليا 1-2 (ملحق تصفيات المونديال).

■ خسر من البحرين 1-2 (خليجي 25).

■ خسر من الكويت 0-1 (خليجي 25).

■ تعادل مع قطر 1-1 (خليجي 25).

المباريات الودية

■ تعادل مع غامبيا 1-1.

■ خسر أمام باراغواي 0-1.

■ خسر أمام فنزويلا 0-4.

■ خسر أمام الأرجنتين 0-5.

■ فاز على كازاخستان 2-1.

■ فاز على لبنان 1-0.

■ تعادل مع طاجيكستان 0-0.

■ فاز على تايلاند 2-صفر.