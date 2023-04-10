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الامارات | بطولة الثقة الرمضانية للشطرنج الخاطف تنطلق اليوم

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الشارقة ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة الثقة الرمضانية للشطرنج الخاطف تنطلق اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق مساء اليوم البطولة الرمضانية الثانية للشطرنج الخاطف، التي ينظمها نادي الثقة للمعاقين بالشارقة، بالتعاون مع نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وإشراف مجلس الشارقة الرياضي.

يشارك في البطولة 80 لاعباً ولاعبة.

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين، الدكتور طارق سلطان بن خادم، في بيان صحافي، أن «الشطرنج من الرياضات الجديدة التي ضمها النادي، ولاقت إقبالاً كبيراً من أعضاء النادي من ذوي الإعاقة».

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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