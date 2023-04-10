الامارات | رمسة ملاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مفاجأة

يفكر أحد أندية المحترفين في عدم تجديد عقد لاعبه الأجنبي، في مفاجأة غير متوقعة، رغم أنه هداف الفريق، وذلك بسبب تراجع مستواه في الفترة الأخيرة.

لجنة

قال مقربون من مسؤول بارز في اتحاد لعبة جماعية إنه يسعى للعودة إلى رئاسة لجنة مهمة تولى رئاستها من قبل، وذلك لتنفيذ خططه لإحداث نقلة كبيرة في عمل اللجنة.