شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات الدورى المصرى اليوم الأحد 9-4-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الأحد 9-4-2023 ثلاث مباريات ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، وجاءت نتائجها كالتالى:

الزمالك 1 – 0 البنك الأهلى

حقق فريق الزمالك الفوز على البنك الأهلى، بنتيجة 1 / 0 فى المباراة، التى جمعتهما مساء اليوم، على استاد القاهرة الدولى، في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 36، فى المركز الرابع، بعدما خاض 21 مباراة، حقق الفوز في 10، وتعادل في 6، وخسر 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 31 هدفا، وسكنت شباكه 22 هدفا، فيما تراجع البنك الأهلى للمركز الـ 17 برصيد 17 نقطة، حصدها من 23 مباراة، حقق الفوز في 3، وتعادل في 8، وخسر 12 مباراة، وسجل لاعبوه 23 هدفا، وسكنت شباكه 34.

إنبى 2 – 1 المقاولون

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى انتصاراته مع مديره الفني تامر مصطفى بعد الفوز على المقاولون العرب بنتيجة 2 / 1 في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وحقق إنبى انتصاراه الرابع على التوالي في الدورى المصرى بعد الفوز على الزمالك بهدفين نظيفين ثم الفوز على البنك الأهلى بهدفين مقابل هدف وبعدها الفوز على حرس الحدود بهدف نظيف وأخيراً الفوز على المقاولون 2 / 1.

وتقدم أحمد كالوشا لإنبي في الدقيقة 12 قبل أن يتعادل جون أوكلي للمقاولون في الدقيقة 20 من عمر المباراة قبل أن يعيد رفيق كابو التقدم لإنبي في الدقيقة 40.

بهذه النتيجة ارتقى إنبى إلى المركز الحادى عشر في ترتيب جدول الدوري المصرى الممتاز برصيد 29 نقطة جمعها من 24 مباراة فاز في 8 مواجهات وتعادل في 5 لقاءات بينما خسر 11 مباراة وسجل لاعبوه 24 هدفاً بينما استقبلت شباك الفريق البترولى 28 هدفا.

بينما يحتل المقاولون العرب المركز السادس فى جدول مسابقة الدوري برصيد 34 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعدما خاضوا 24 مباراة، حيث فاز المقاولون في 8 مباريات، وتعادل في 10 لقاءات وخسر 6 مواجهات، وسجل لاعبو المقاولون 26 هدفاً، واستقبلت شباكهم 22.

سموحة 4 – 3 الداخلية

حقق فريق سموحة فوزا مثيرا على الداخلية بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الأحد، على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 24 من مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.

جاءت رباعية سموحة عن طريق بواتينج هدفين وصديق اجولا وحسام حسن، وسجل ثلاثية الداخلية ألان تشامبادي وعبد العزيز السيد وسمير فكري.

بهذه النتيجة يحتل سموحة المركز الثامن فى جدول ترتيب الدورى برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 24 مباراة فاز فى 7مباريات وتعادل فى 10 لقاءات وتلقى الهزيمة فى 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 23 هدفاً واستقبلت شباكهم 22 هدفا.

فيما يحتل فريق الداخلية المركز الرابع عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 21 نقطة، جمعها من 22 مباراة، حيث حقق الفوز فى 4 لقاءات وتعادل فى 9 مواجهات وخسر مثلها، سجل لاعبو الداخلية 18 هدفا واستقبلت شباكهم 27 هدفا.