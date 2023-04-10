شكرا لقرائتكم خبر عن الونش رجل مباراة الزمالك والبنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل محمود حمدى "الونش"، مدافع الزمالك، على جائزة رجل مباراة فريقه أمام البنك الأهلى في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وحقق فريق الزمالك الفوز على البنك الأهلى، بنتيجة 1 / 0 فى المباراة، التى جمعتهما مساء اليوم، على استاد القاهرة الدولى، في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 36، فى المركز الرابع، بعدما خاض 21 مباراة، حقق الفوز في 10، وتعادل في 6، وخسر 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 31 هدفا، وسكنت شباكه 22 هدفا، فيما تراجع البنك الأهلى للمركز الـ 17 برصيد 17 نقطة، حصدها من 23 مباراة، حقق الفوز في 3، وتعادل في 8، وخسر 12 مباراة، وسجل لاعبوه 23 هدفا، وسكنت شباكه 34.

وضم تشكيل الزمالك كلا من: حرسة المرمى: محمد صبحي، خط الدفاع: أحمد فتوح - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي، خط الوسط: محمد عبد الغني - نبيل عماد "دونجا" - سيف جعفر، خط الهجوم: أحمد سيد "زيزو" - ناصر منسي - مصطفى شلبي.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد وحاتم سكر وعمرو السيسي وأحمد بلحاج ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" وسيد عبد الله "نيمار" ويوسف أسامة نبيه وإبراهيما نداي وسيف الجزيري.

وجاء تشكيل فريق البنك الأهلي كالتالي: حراسة المرمي: أحمد صبحي. خط الدفاع: سعيدو سيمبوري - محمود الجزار - أسامة ابراهيم - يعقوبو. خط الوسط: محمد فتحي - حمدي علاء. خط الوسط الهجوم: محمد هلال - كريم بامبو - أحمد ياسر. خط الهجوم: باسم مرسي.

وجلس على مقاعد البدلاء: عبد الرحمن حامد (حارس مرمي2001 ) - محمود قاعود - محمود سيد - موسى دياوارا - عاصم صلاح - إسلام جابر - محمد بسيوني - أسامة فيصل - أحمد ياسين.