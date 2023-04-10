شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يواصل انتصاراته مع تامر مصطفى ويهزم المقاولون بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى انتصاراته مع مديره الفني تامر مصطفى بعد الفوز على المقاولون العرب بنتيجة 2 / 1 في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وحقق إنبى انتصاراه الرابع على التوالي في الدورى المصرى بعد الفوز على الزمالك بهدفين نظيفين ثم الفوز على البنك الأهلى بهدفين مقابل هدف وبعدها الفوز على حرس الحدود بهدف نظيف وأخيراً الفوز على المقاولون 2 / 1.

وتقدم أحمد كالوشا لإنبي في الدقيقة 12 قبل أن يتعادل جون أوكلي للمقاولون في الدقيقة 20 من عمر المباراة قبل أن يعيد رفيق كابو التقدم لإنبي في الدقيقة 40.

بهذه النتيجة ارتقى إنبى إلى المركز الحادى عشر في ترتيب جدول الدوري المصرى الممتاز برصيد 29 نقطة جمعها من 24 مباراة فاز في 8 مواجهات وتعادل في 5 لقاءات بينما خسر 11 مباراة وسجل لاعبوه 24 هدفاً بينما استقبلت شباك الفريق البترولى 28 هدفا.

بينما يحتل المقاولون العرب المركز السادس فى جدول مسابقة الدوري برصيد 34 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعدما خاضوا 24 مباراة، حيث فاز المقاولون في 8 مباريات، وتعادل في 10 لقاءات وخسر 6 مواجهات، وسجل لاعبو المقاولون 26 هدفاً، واستقبلت شباكهم 22.

وجاء تشكيل المقاولون كالتالى: محمود أبو السعود، أحمد الشيمى، عمر سافيولا، فادى فريد، محمد مجلى، أحمد علاء، فاروقا نور الدين، جوزيف أوشايا، جون أوكلى، عمر فايد، أحمد عاطف قطة.

بينما جاء تشكيل إنبى كالتالى: رضا السيد، على فوزى، محمد حامد، رفيق كابو، أحمد صبيحة، مصطفى شكشك، مروان داوود، أحمد أوفا، أحمد كالوشا، أحمد العجوز، عماد ميهوب.