شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم البنك الأهلى بهدف "الونش" ويعود للمربع الذهبى.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الزمالك الفوز على البنك الأهلى، بنتيجة 1 / 0 فى المباراة، التى جمعتهما مساء اليوم، على استاد القاهرة الدولى، في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 36، فى المركز الرابع، بعدما خاض 21 مباراة، حقق الفوز في 10، وتعادل في 6، وخسر 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 31 هدف، وسكنت شباكه 22 هدف، فيما تراجع البنك الأهلى للمركز الـ 17 برصيد 17 نقطة، حصدهم من 23 مباراة، حقق الفوز في 3، وتعادل في 8، وخسر 12 مباراة، وسجل لاعبوه 23 هدف، وسكنت شباكه 34.

أحداث الشوط الأول

بدأ الشوط بمحاولة من البنك الأهلى للوصول لمرمى محمد صبحى، ثم سيطر الزمالك على مجريات اللقاء، وحاول الوصول لمرمى البنك الأهلى بطرق مختلفة، لكنها دون خطورة، وتلقى أسامة إبراهيم لاعب البنك البطاقة الصفراء بعدما ارتكب خطأ أمام منطقة جزاء فريقه، لكن الزمالك لم يُجِد استغلالها.

وفى الدقيقة 19 سدد أحمد زيزو كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، وتصدى لها أحمد صبحى بشكل جيد، وفى الدقيقة 26 حصل الزمالك على خطأ من خارج منطقة الجزاء، وتم تمرير الكرة لحمزة المثلوثى الذى سددها من لمسة واحدة وكادت تسكن الشباك قبل أن تتحول الكرة لضربة ركنية بسبب الزحام داخل منطقة الجزاء.

وفى الدقيقة 30 نجح محمود الونش فى تسجيل هدف التقدم لفريقه من ضربة رأس متقنة، بعد كرة عرضية من أحمد فتوح.

وفى الدقيقة 42 أجرى بابافاسيليو ثلاثة تبديلات بخروج أسامة إبراهيم ونزول محمد بسيونى، وخروج أحمد ياسر ودخول محمود قاعود، وخروج حمدى علي، ودخول محمود سيد.

أحداث الشوط الثانى

فى الدقيقة 61 حصل باسم مرسى مهاجم البنك الأهلى على البطاقة الصفراء، بعد تدخل قوى مع محمد عبد الغني، وفى الدقيقة 67 كاد حسام عبد المجيد أن يسجل هدف بالخطأ فى مرماه ويتعادل للبنك.

وفى الدقيقة 68 أجرى مدحت عبد الهادى تبديلان بخروج سيف جعفر وناصر منسى، ودخل سيف الجزيرى وعمرو السيسى، لتنشيط الجانب الهجومى.

وظل البنك يسعى لتسجيل هدف التعادل، حتى الدقيقة 75 التى شهدت تسجيل باسم مرسى هدف التعادل لفريقه، ثم تدخلت تقنية الفار لتشير إلى إن بداية اللعبة بها شبهة تسلل ويتم إلغاء الهدف.

وظل البنك الأهلى مسيطرًا على الدقائق الأخيرة فى المباراة فى محاولات للتعادل، وفى الدقيقة 90 خرج مصطفى شلبى ودخل السنغالى إبراهيما نداى لاعب الزمالك،

تشكيل الفريقين

وضم تشكيل الزمالك كلاً من: حرسة المرمى: محمد صبحي، خط الدفاع: أحمد فتوح - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي، خط الوسط: محمد عبد الغني - نبيل عماد "دونجا" - سيف جعفر، خط الهجوم: أحمد سيد "زيزو" - ناصر منسي - مصطفى شلبي.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد وحاتم سكر وعمرو السيسي وأحمد بلحاج ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" وسيد عبد الله "نيمار" ويوسف أسامة نبيه وإبراهيما نداي وسيف الجزيري.

وضم تشكيل البنك الأهلى كلاً من: حراسة المرمى: أحمد صبحي، خط الدفاع: سعيدو سيمبوري - محمود الجزار - أسامة إبراهيم - يعقوبو، خط الوسط: محمد فتحي - حمدي علاء - محمد هلال - كريم بامبو - أحمد ياسر، خط الهجوم: باسم مرسي.

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالي: عبد الرحمن حامد (حارس مرمى 2001)- محمود قاعود - محمود سيد - موسى دياوارا - عاصم صلاح - إسلام جابر - محمد بسيوني - أسامة فيصل - أحمد ياسين.