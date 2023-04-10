شكرا لقرائتكم خبر عن الحياة تفوز على سيتى كلوب 4/1 وتتأهل لنصف نهائى دورة المتحدة الرمضانية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق قناة الحياة الفوز على فريق سيتى كلوب بنتيجة 4/1 ضمن مباريات دور الثمانية من عمر دورة المتحدة الرمضانية لكرة القدم المقامة على ملاعب مركز شباب الجزيرة.

وبهذه النتيجة يصعد فريق الحياة إلى دور قبل النهائي لملاقاة أون تايم سبورت.

وكانت الفرق المتأهلة إلى دور الثمانية من دورة المتحدة الرمضانية هى كل من: استادات، القاهرة الإخبارية، بى إنتر أكتيف، سينرجى، الدستور، أون تايم سبورتس، الحياة، سيتى كلوب