شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى ولاكاى وبن يوسف فى قائمة بيراميدز لمواجهة الأهلى فى نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لنادي بيراميدز، قائمة مباراة الأهلي في نهائي بطولة كأس مصر، ويواجه بيراميدز نظيره الأهلي في التاسعة والربع من مساء الإثنين على استاد القاهرة الدولي في إطار نهائي بطولة كأس مصر.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - أحمد دعدور - يوسف نادر

خط الدفاع: أسامة جلال - أحمد سامي - أحمد فتحي - أحمد توفيق - كريم حافظ - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - إسلام عيسى - رمضان صبحي - هشام محمد - محمد صادق - إبراهيم عادل - محمود دونجا

خط الهجوم: دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف - فخري لاكاي

ويغيب عن قائمة المباراة:

مصطفى فتحي؛ بسبب الإيقاف مباراتين بعد الطرد في ربع النهائي أمام البنك الأهلي

علي جبر؛ بسبب الإيقاف مباراة بسبب الطرد في نصف النهائي أمام الزمالك