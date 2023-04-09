ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل أرسنال مع ليفربول.. وقائمة الهدافين بعد هدف صلاح

الشارقة - اميمة ياسر - خطف ليفربول، تعادلاً قاتلا أمام ضيفه أرسنال، بهدفين لكل منهما، فى المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "أنفيلد"، في قمة الجولة الـ 30 من مسابقة الدوري الإنجليزي الموسم.

بهذه النتيجة، يعتلي فريق أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 73 نقطة وبفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي الوصيف، لكن لا يزال هناك جولة مؤجلة للسيتيزنز، فيما يأتي ليفربول في المركز الثامن برصيد 44 نقطة.

وشهدت الجولة فوز مانشستر سيتي على ساوثهامبتون بنتيجة 4-1، وفاز مانشستر يونايتد على إيفرتون بثنائية نظيفة.

كما خسر تشيلسي من ولفرهامبتون بهدف دون رد، بينما فاز توتنهام على برايتون بنتيجة 2-1، وهي نفس النتيجة التي حققها نيوكاسل ضد برينتفورد.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الثلاثين:

1- آرسنال 73 نقطة.

2- مانشستر سيتي 67 نقطة (لديه مباراة مؤجلة).

3- نيوكاسل يونايتد 56 نقطة (لديه مباراة مؤجلة).

4- مانشستر يونايتد 56 نقطة (لديه مباراة مؤجلة).

5- توتنهام 53 نقطة.

6- أستون فيلا 47 نقطة.

7- برايتون 46 نقطة (لديه مباراتين مؤجلتين).

8- ليفربول 44 نقطة (لديه مباراة مؤجلة).

9- برينتفورد 43 نقطة.

10- فولهام 39 نقطة (لديه مباراة مؤجلة).

11- تشيلسي 38 نقطة.

12- كريستال بالاس 33 نقطة.

13- ولفرهامبتون 31 نقطة.

14- وست هام 30 نقطة (لديه مباراة مؤجلة).

15- بورنموث 30 نقطة.

16- ليدز يونايتد 29 نقطة.

17- إيفرتون 27 نقطة.

18- نوتينجهام فورست 27 نقطة.

19- ليستر سيتي 25 نقطة.

20- ساوثهامبتون 23 نقطة.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

سجل الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول هدف في مرمى فريق آرسنال خلال المباراة التي جمعت بينهما، وانتهت بالتعادل 2-2، ضمن الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، النرويجي إيرلينج هالاند برصيد 30 هدفًا، بفارق 7 أهداف عن الثاني هاري كين.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف محمد صلاح في آرسنال:

إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، 30 هدفًا.

هاري كين، توتنهام، 23 هدفًا.

إيفان توني، برينتفورد، 18 هدفًا.

ماركوس راشفورد، مانشستر يونايتد، 15 هدفًا.

جابريل مارتينيلي، آرسنال، 14 هدفًا.



محمد صلاح، ليفربول، 13 هدفًا.

بوكايو ساكا، آرسنال، 12 هدفًا.

واتكينز، أستون فيلا، 12 هدفًا.

ألميرون، نيوكاسل يونايتد، 11 هدفًا.

ألكسندر ميتروفيتش، فولهام، 11 هدفًا.

رودريجو، ليدز يونايتد، 11 هدفًا.

مارتن أوديجارد، آرسنال، 10 أهداف.