شكرا لقرائتكم خبر عن أون تايم سبورت تفوز على الدستور 2/0 وتتأهل لنصف نهائى دورة المتحدة الرمضانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق أون تايم سبورت الفوز على فريق الدستور بنتيجة 2/0 ضمن مباريات دور الثمانية من عمر دورة المتحدة الرمضانية لكرة القدم المقامة على ملاعب مركز شباب الجزيرة.

وبهذه النتيجة يصعد فريق أون تايم سبورت إلى دور قبل النهائي لملاقاة الفائز من مباراة الحياة و سيتى كلوب.

وكانت الفرق المتأهلة إلى دور الثمانية من دورة المتحدة الرمضانية هي: استادات، القاهرة الإخبارية، بى إنتر أكتيف، سينرجى، الدستور، أون تايم سبورتس، الحياة، سيتى كلوب.