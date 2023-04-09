شكرا لقرائتكم خبر عن زوران يعلن قائمة الاتحاد السكندرى لمواجهة فاركو بالدورى.. عودة عمار حمدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر زوران، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندرى، على قائمة الفريق التي ستخوض مواجهة فاركو ضمن منافسات الجولة 24 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم والمقرر إقامتها غدا الاثنين في تمام التاسعة والربع مساءً.

وشهدت القائمة عودة عمار حمدى بعد غيابه عن مباراة فيوتشر فى الجولة الماضية، ويغيب صبحي سليمان والسيد سالم ومحمد الصالح وفوزي الحناوي وجافين كازيتو.

وجاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان وعمرو خليل

خط الدفاع: عبد الله نصيب ، صبري رحيل ، هشام صلاح ، مصطفى ابراهيم ؛ محمود علاء ؛ خالد صبحي.

خد الوسط: مورو ، ناصر ناصر ، إسلام عبد النعيم ، إبراهيم حسن ، ميسي وخالد الغندور ، محمود عبد العزيز ، محمد محمود ؛ محمد فارس؛ عبد الغني محمد ؛ عمار حمدى.

الهجوم: مابولولو واوستن اموتو واحمد عيد.