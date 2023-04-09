شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يتقدم على الداخلية برباعية فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أنهى فريق سموحة الشوط الأول أمام الداخلية بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي تجمع الفريقين، اليوم الأحد، على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 24 من مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.

جاءت رباعية سموحة عن طريق بواتينج هدفين وصديق اجولا وحسام حسن.

وضم تشكيل سموحة: "عمر صلاح وبركات حجاج ومحمد سعيد ودكوا دودو وأحمد جمال ومالك بعبوي وأحمد شوشة وبواتينج وحسين فيصل ومصطفى سعد وحسام حسن".

وعلى مقاعد البدلاء: "الهاني سليمان وأحمد حكم وصديق اوجولا ومحمد الصباحي وأحمد مصطفى ومحمد عصام ومحمود حليمو وأبو بكر محمد ومحمد المغربي".

بينما ضم تشكيل الداخلية: "عماد السيد ومحمد نجيب وكمال ابو الفتوح وأحمد سيد وكليتشي وسمير فكري الآن كيميادي وعلى الزهدي وفهد جمعة وعبد الرحمن حسن وكريم يحيى".

وعلى مقاعد البدلاء: "محمود الغرباوي ومحمود طلعت وعبد العزيز السيد ومحمد رمضان وكريستوفر جوهان وحسين رجب وأحمد رشيد وأحمد عادل".

يحتل سموحة المركز الحادى عشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 28 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة فاز فى 6 مباريات وتعادل فى 10 لقاءات وتلقى الهزيمة فى 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 19 هدفاً واستقبلت شباكهم مثلهما.

فيما يحتل فريق الداخلية المركز الرابع عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 21 نقطة، جمعها من 22 مباراة، حيث حقق الفوز فى 4 لقاءات وتعادل فى 9 مواجهات وخسر مثلها، سجل لاعبو الداخلية 18 هدفا واستقبلت شباكهم 27 هدفا.