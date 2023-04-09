شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل إنبى والمقاولون فى مواجهتهما اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن شوقى غريب وتامر مصطفى، المديران الفنيان للمقاولون العرب وإنبى، تشكيل المباراة التي تجمعهما بعد قليل على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وجاء تشكيل المقاولون كالتالى: محمود أبو السعود، أحمد الشيمى، عمر سافيولا، فادى فريد، محمد مجلى، أحمد علاء، فاروقا نور الدين، جوزيف أوشايا، جون أوكلى، عمر فايد، أحمد عاطف قطة.

بينما جاء تشكيل إنبى كالتالى: رضا السيد، على فوزى، محمد حامد، رفيق كابو، أحمد صبيحة، مصطفى شكشك، مروان داوود، أحمد أوفا، أحمد كالوشا، أحمد العجوز، عماد ميهوب.

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس فى جدول مسابقة الدوري برصيد 34 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعدما خاضوا 23 مباراة، حيث فاز المقاولون في 8 مباريات، وتعادل في 10 لقاءات وخسر 5 مواجهات، وسجل لاعبو المقاولون 25 هدفاً، واستقبلت شباكهم 20.

بينما يحتل إنبى المركز الثالث عشر في ترتيب جدول الدوري المصرى الممتاز برصيد 26 نقطة جمعها من 23 مباراة فاز في 7 مواجهات وتعادل في 5 لقاءات بينما خسر 11 مباراة وسجل لاعبوه 22 هدفاً بينما استقبلت شباك الفريق البترولى 27 هدفا.