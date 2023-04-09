وزير الرياضة يهنئ منتخب السلاح لتحقيقه ذهبية بطولة العالم للناشئين والشباب

ياسر رشاد - القاهرة - قدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، التهنئة إلى المنتخب المصري لسلاح سيف المبارزة لتحقيقه ذهبية بطولة العالم للناشئين والشباب، المقامة بمدينة بلوفديف البلغارية في الفترة من ١ وحتي ٩ ابريل الجاري وذلك عقب فوزه علي منتخب سويسرا في نهائي البطولة بنتيجة 45-43.

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وأكد الدكتور أشرف صبحي أن الرياضة المصرية تشهد العديد من الإنجازات على كافة الأصعدة وأبرزها نتائج أبطال مصر الرياضيين في المنافسات الدولية، مبينًا أن تلك النتائج المتميزة تعكس حالة التطور والاستقرار التي تشهدها المنظومة الرياضية بفضل دعم القيادة السياسية.

ثمن وزير الشباب والرياضة الإنجازات المتتالية التى يحققها أبطال مصر فى رياضة السلاح على مستوى مختلف البطولات الدولية التى يشاركون بها، ويقدمون أداءً مميزاً بها، والفوز بألقابها المختلفة كترجمة فعلية لحالة التركيز التى يعيشونها، والاستعدادات القوية التى يخضعون لها وفق خطة الاتحاد المصرى للسلاح.

ونوه الوزير إلى الدعم الذى تقدمه الوزارة إلى كافة الاتحادات الرياضية لتنفيذ برامجها، وإعداد اللاعبين واللاعبات لمختلف المنافسات، فى ضوء سياسة الوزارة نحو استدامة الانجازات التى تشهدها الرياضة المصرية خلال الآونة الراهنة.

وكان منتخبنا الوطني قد تأهل مباشرةً لدور الـ 32 ثم فاز على منتخب كندا بنتيجة 45-25.

وتغلب منتخبنا المصري في ثمن النهائي على منتخب أوزبكستان بنتيجة 45-32، بعدها حقق منتخبنا الوطني الفوز في ربع

النهائي على منتخب إستونيا بنتيجة 45-42 ثم فاز على نظيره المجري في نصف النهائي بنتيجة 45-34.

ويتكون منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة تحت 20 سنة من، محمد السيد و محمد ياسين و محمود السيد و يوسف شامل تحت قيادة المدير الفني السيد سامي.

الجدير بالذكر أن المنتخب المصري أحرز خلال الأيام السابقة للبطولة 4 ميداليات بواقع ذهبية وفضية وبرونزيتين.

حيث حقق محمد ياسين الميدالية الذهبية في منافسات سلاح سيف المبارزة تحت 20 سنة، وتوج منتخب مصر لسلاح السيف للناشئين تحت 20 سنة بفضية الفرق كما احرز أحمد هشام برونزية منافسات الفردي تحت 17 سنة لسلاح السيف بالإضافة إلى حصول عبدالرحمن طلبه على برونزية سلاح الشيش تحت 17 سنة.

وحققت هنا العراقي المركز الخامس بعد خسارتها في دور ربع النهائي من بطلة المجر بلانكا ناجي بنتيجة 15-9.

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