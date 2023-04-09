ليفربول يفرض التعادل على آرسنال بعد مباراة مثيرة

فشل آرسنال في متابعة سلسلة انتصاراته عندما سقط في فخ التعادل أمام ليفربول في الوقت القاتل.



فرّط آرسنال بالفوز على مضيفه ليفربول عندما أدرك الأخير التعادل في الوقت القاتل 2-2 اليوم الأحد ضمن المرحلة الثلاثين من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز.



وأخذ آرسنال الأفضلية من البداية بثنائية برازيلية لكل من مارتينيلي وغابرييل جيسوس (8 و28).



وذلّل المصري محمد صلاح الفارق قبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول ليعيد الأمل لفريقه الذي يعاني هذا الموسم.



وأهدر صلاح فرصة التعديل من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة والخمسين وهي ركلة الجزاء الثانية توالياً التي يهدرها هداف ليفربول هذا الموسم.



ونجح البديل البرازيلي فيرمينيو في إهداء ليفربول التعادل بضربة رأس محكمة قبل ثلاث دقائق على نهاية الوقت الأصلي.



وتوقفت سلسلة انتصارات آرسنال عند الرقم سبعة توالياً في الدوري الإنكليزي الممتاز ليرفع رصيده إلى 73 نقطة بفارق ست نقاط عن الوصيف مانشستر سيتي الذي لعب مباراة أقل.



وفشل ليفربول بتحقيق أي فوز للمباراة الخامسة توالياً بجميع المسابقات ومن ضمنها ثلاث هزائم ليزداد وضعه تعقيداً.



ويحتل ليفربول المركز الثامن برصيد 44 نقطة ويبتعد بفارق 12 نقطة عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.



(بي إن سبورت)