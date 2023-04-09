الامارات | تشافي يتمسك باستمرار بوسكيتس مع برشلونة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يرى تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، أن سيرخيو بوسكيتس، لاعب الفريق الإسباني، ربما ينهي مسيرته مع النادي الكتالوني في ختام الموسم الحالي، رغم أمله في الإبقاء عليه خلال الفترة المقبلة.

وتوج بوسكيتس بـ31 لقبا كبيرا خلال مسيرته الحافلة مع برشلونة، التي استمرت 15 عاما، لكن عقده مع عملاق الكرة الإسبانية ينتهي بنهاية هذا الموسم.

بينما كان خوان لابورتا، رئيس برشلونة، قد كشف الشهر الماضي أن النادي كان يتطلع للتقدم بعرض لتمديد عقد بوسكيتس /34 عاما/ لمدة عام واحد، كان فريق إنتر ميامي، المنافس ببطولة الدوري الأمريكي، يضع بوسكيتس ضمن اهتماماته في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويتربع برشلونة على قمة جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 12 نقطة أمام أقرب ملاحقيه ريال مدريد، قبل مباراته الهامة مع مضيفه جيرونا، غدا الاثنين، في المرحلة الـ28 للمسابقة.

وبينما يأمل تشافي في استمرار بوسكيتس بقلعة (كامب نو)، لكنه يرى في الوقت نفسه أن التتويج بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم، ربما ستكون فرصة مواتية لرحيل اللاعب في الوقت المثالي.

وتحدث تشافي عن زميله السابق في برشلونة، حيث قال«دعونا نرى كيف ينهى الموسم. لقد قلت ذلك عدة مرات، بالنسبة لي (بوسكيتس) عنصر مهم للغاية، ليس فقط كلاعب كرة القدم ولكن أيضا في غرفة الملابس».

وشدد مدرب برشلونة «لقد أخبرته مرات عديدة، أريده أن يبقى لكني أتفهم موقفه أيضا».

وأنهى تشافي حديثه قائلا «لقد أبلغته، بأنه إذا سارت الأمور على ما يرام، فيمكنه الرحيل هذا العام في ظل حصولنا على لقب الدوري وفي لحظة رائعة. أنا أفهمه تماما، لكنه أمر صعب. سوف أتمسك باستمراره».