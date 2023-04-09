الامارات | الإعلان عن حكم مواجهة الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا، تكليف الحكم الدولى أمين عمر وطاقمه بإدارة المباراة النهائية لبطولة كأس مصر موسم 2021/2022 بين الأهلى وبيراميدز، المقرر لها مساء غد الاثنين بإستاد القاهرة الدولي.

ومن جانبه، تقدم الحكم أمين عمر حسب الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم الاحد، بالشكر للجنة الحكام على اختياره هو وطاقمه لإدارة هذه المباراة المرتقبة وكذلك ثقة اللجنة بهم ، كما وعد بأنه وطاقمه سيبذلان كل ما في وسعهما لتحقيق العدالة بين الفريقين وإظهار صورة مشرفه للتحكيم المصري.

وفى هذا الصدد، تقرر أن يحضر فيتور بيريرا كمراقب للحكام في مباراة نهائي الكأس غدا.

كان الأهلي قد تأهل للمباراة النهائية من البطولة، بعد فوزه على سموحة 3/ 1 في الدور قبل النهائي، فيما تأهل بيراميدز بعد فوزه على الزمالك بضربات الترجيح عقب نهاية المباراة بالتعادل 1 /1.